Суд оставил в силе приговор иностранцу по делу о фейках про ВС РФ

Новосибирский областной суд решил оставить в силе приговор Далержону Ачилову из Таджикистана.

Силовики установили, что с февраля 2022 по март 2024 года Ачилов намеренно распространял сведения о СВО, которые не соответствовали действительности. Также мужчина оскорблял русский народ, женщин, вооруженные силы и Владимира Путина. Правоохранители считают, что Ачилов руководствовался межнациональной и политической ненавистью.

Выходец из Таджикистана приговорен к 7 годам колонии общего режима. Также Ачилову запрещено два года публиковать что-либо, связанное с ВС РФ.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, не смотря на то, что обжаловать решение хотели одновременно и защита, и прокуратура.

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