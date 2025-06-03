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вчера 22:51
проиcшествия

Суд оставил в силе приговор иностранцу по делу о фейках про ВС РФ

Фото: архив Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Новосибирский областной суд решил оставить в силе приговор Далержону Ачилову из Таджикистана.

Силовики установили, что с февраля 2022 по март 2024 года Ачилов намеренно распространял сведения о СВО, которые не соответствовали действительности. Также мужчина оскорблял русский народ, женщин, вооруженные силы и Владимира Путина. Правоохранители считают, что Ачилов руководствовался межнациональной и политической ненавистью.

Выходец из Таджикистана приговорен к 7 годам колонии общего режима. Также Ачилову запрещено два года публиковать что-либо, связанное с ВС РФ.

Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений, не смотря на то, что обжаловать решение хотели одновременно и защита, и прокуратура.

Ранее Сиб.фм рассказывал о попытке убийства женщины ее сожителем в Новосибирске

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Рафаэль Адам
Журналист

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