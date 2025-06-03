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общество

Туристы в панике: новая лихорадка чикунгунья угрожает россиянам

Фото: Сиб.фм

Российские туристы, находящиеся на отдыхе, встревожены из-за участившихся случаев заражения вирусом чикунгунья. В социальных сетях путешественники делятся опасениями по поводу эпидемиологической ситуации.

Отдыхающие жалуются на отсутствие адекватных мер предосторожности в гостиницах, направленных на уничтожение комаров, являющихся переносчиками инфекции, и отсутствие средств защиты в номерах.

Заражение происходит посредством комариных укусов и характеризуется высокой температурой и мучительными болями в суставах. На месте укусов появляются заметные высыпания в виде волдырей или покраснений. Ранее очаг инфекции был зафиксирован на территории Шри-Ланки.

Чикунгунья – арбовирусная инфекция, распространяемая комарами рода Aedes, широко представлена в странах Африки, Азии и Индийского субконтинента. С 2015 года случаи заболевания регистрируются также в Мексике и Гватемале.

Ранее новосибирский эпидемиолог Яков Новосёлов предупредил об опасности вируса.

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Александр Борисов
журналист

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