Туристы в панике: новая лихорадка чикунгунья угрожает россиянам

Российские туристы, находящиеся на отдыхе, встревожены из-за участившихся случаев заражения вирусом чикунгунья. В социальных сетях путешественники делятся опасениями по поводу эпидемиологической ситуации.

Отдыхающие жалуются на отсутствие адекватных мер предосторожности в гостиницах, направленных на уничтожение комаров, являющихся переносчиками инфекции, и отсутствие средств защиты в номерах.

Заражение происходит посредством комариных укусов и характеризуется высокой температурой и мучительными болями в суставах. На месте укусов появляются заметные высыпания в виде волдырей или покраснений. Ранее очаг инфекции был зафиксирован на территории Шри-Ланки.

Чикунгунья – арбовирусная инфекция, распространяемая комарами рода Aedes, широко представлена в странах Африки, Азии и Индийского субконтинента. С 2015 года случаи заболевания регистрируются также в Мексике и Гватемале.

Ранее новосибирский эпидемиолог Яков Новосёлов предупредил об опасности вируса.