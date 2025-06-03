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вчера 19:51
спорт

В Новосибирске появится «Академия волейбола»

Фото: «ВК «Локомотив-Новосибирск» во ВКонтакте

Совет по инвестициям Новосибирской области одобрил строительство нового спортивного комплекса. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

Академию построят возле «Локомотив-Арены». Здание высотой от трех до восьми этажей займет 8,5 тысяч квадратных метров. На территории разместят четыре взрослые и одну детскую волейбольные площадки.

В комплексе оборудуют раздевалки, душевые, медицинский кабинет и тренировочные зоны. Также появятся залы для других видов спорта, включая падел-теннис и фитнес.

Инвестором проекта выступит компания «Спортинвест». На строительство направят 1,64 миллиарда рублей. Завершить работы планируют в декабре 2027 года.

Эта же компания ранее построила в регионе новую инфекционную больницу, которая открылась в феврале 2025 года.

Ранее Сиб.фм рассказывал об отправке студентов из Новосибирска в Египет и Турцию на строительство АЭС.

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Рафаэль Адам
Журналист

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