В Новосибирске появится «Академия волейбола»

Совет по инвестициям Новосибирской области одобрил строительство нового спортивного комплекса. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников.

Академию построят возле «Локомотив-Арены». Здание высотой от трех до восьми этажей займет 8,5 тысяч квадратных метров. На территории разместят четыре взрослые и одну детскую волейбольные площадки.

В комплексе оборудуют раздевалки, душевые, медицинский кабинет и тренировочные зоны. Также появятся залы для других видов спорта, включая падел-теннис и фитнес.

Инвестором проекта выступит компания «Спортинвест». На строительство направят 1,64 миллиарда рублей. Завершить работы планируют в декабре 2027 года.

Эта же компания ранее построила в регионе новую инфекционную больницу, которая открылась в феврале 2025 года.

Ранее Сиб.фм рассказывал об отправке студентов из Новосибирска в Египет и Турцию на строительство АЭС.