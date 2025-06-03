В Новосибирске ввели режим повышенной готовности. Что произошло на улице Титова?

Власти Ленинского района предупредили жителей улицы Титова о потенциально опасной ситуации – в зоне остановки «Чистая Слобода» зафиксированы признаки деформации дорожного полотна.

В связи с этим в микрорайоне введен режим повышенной готовности, о чем сообщается во всех официальных источниках администрации.

Специальные службы ведут постоянный мониторинг и укрепление дорожного полотна на проблемном участке. Основные задачи — предотвращение возможной аварийной ситуации и обеспечение безопасного движения транспорта. Администрация просит жителей соблюдать осторожность в районе проведения работ и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Все усилия направлены на скорейшее восстановление нормального транспортного сообщения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске выявлены нарушения на отремонтированных дорогах. В Новосибирске ввели режим повышенной готовности.