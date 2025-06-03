82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
03 июня, 15:43
пробки
6/10
погода
+27.5°C
курсы валют
usd 79.12 | eur 90.37
82.76% -1.2
сегодня
03 июня, 15:43
пробки
6/10
погода
+27.5°C
курсы валют
usd 79.12 | eur 90.37
сегодня 11:55
проиcшествия

В Новосибирске задержали организаторов нелегального миграционного канала

Фото: PxHere

В Новосибирске правоохранительные органы задержали двух человек, подозреваемых в создании канала для нелегального въезда иностранцев.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, подозреваемых (34 и 60 лет) заключили под стражу. С октября 2023 года они занимались изготовлением поддельных документов для постановки мигрантов на учет, организацией фиктивных медицинских осмотров и фальсификацией результатов экзаменов по русскому языку.

При обысках обнаружены многочисленные доказательства их деятельности, включая поддельные печати различных ведомств. Сейчас следователи выясняют масштабы преступной сети. Предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что мигранты в 2024 году совершили в Новосибирской области более 500 преступлений.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.