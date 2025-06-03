В Новосибирской области ИП привлекли к административной ответственности за подмену трудовых договоров

Благодаря вмешательству прокуратуры устранены нарушения трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя.

Прокуратура Убинского района Новосибирской области выявила нарушения трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя, торгующего мобильными телефонами.

Установлено, что вместо трудовых договоров с работниками заключались гражданско-правовые договоры на оказание услуг «менеджера по продажам», что противоречит требованиям статьи 15 Трудового кодекса РФ.

По результатам проверки прокурор внес представление, после чего с сотрудниками были оформлены трудовые договоры. Кроме того, предпринимателя привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.