В загородных лагерях Новосибирской области стартовал первый сезон детского отдыха

В регионе начался массовый заезд детей в загородные лагеря.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Организаторы подготовили насыщенную программу, сочетающую развлекательные и образовательные элементы с особым вниманием к патриотическому воспитанию и празднованию юбилея Победы.

Каждая смена получила свою тематическую направленность — например, в лагере "Тимуровец" реализуется программа КОРТ. Дети будут осваивать навыки организации мероприятий и самоуправления, с возможностью корректировки планов по их желанию.

Особое внимание уделено безопасности: все лагеря прошли комплексные проверки на соответствие антитеррористическим и санитарным требованиям. Часть ограничений периода пандемии снята, но сохраняются ключевые профилактические меры — регулярная термометрия, проветривание помещений и санитарная обработка территорий, что позволяет минимизировать риски заболеваний.

Ранее сообщалось, что новосибирцы оценили отдых в новом семейном лагерь-клубе «Сибберри клуб» на берегу Обского моря.