Власти Новосибирской области расторгают мусорную концессию

Власти инициируют прекращение действия концессионных договоров на создание объектов для переработки твердых коммунальных отходов.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области обратилось в арбитражный суд с исками о досрочном расторжении соглашений о концессии с акционерным обществом «Спецавтохозяйство» («САХ»), касающихся строительства комплексов мусоросортировки в Новосибирске. Как следует из информации, размещенной в базе данных суда, оба иска приняты к рассмотрению. Судебные заседания по данным делам назначены на 23 и 30 июня.

Представители министерства пояснили, что основанием для подачи исков послужило «существенное нарушение сроков реализации проектов, установленных концессионными соглашениями, более чем на шесть месяцев». В отношении «САХ» были применены штрафные санкции и задействованы банковские гарантии.

Концессионное соглашение о возведении мусоросортировочного комплекса в левобережной части Новосибирска было заключено с «САХ» в октябре 2023 года. Предполагалось, что объект будет размещен в районе села Верх-Тула Новосибирской области. Объем инвестиций в этот проект оценивался в 3,2 млрд рублей. В ноябре того же года было подписано аналогичное соглашение по строительству правобережного комплекса, расположенного в Раздольненском сельсовете, стоимостью около 3,5 млрд рублей.

Первоначально планировалось завершить строительство и ввести в эксплуатацию оба мусоросортировочных комплекса к декабрю 2025 года, однако впоследствии срок был перенесен на декабрь 2027 года.

В 2024 году АО «САХ» было определено региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области, сменив на этом посту ООО «Экология-Новосибирск», признанное банкротом.

Ранее сообщалось, что планы по строительству двух мусоросортировочных комплексов в Новосибирске обсуждаются с 2016 года, когда было заключено концессионное соглашение с компанией «Экология-Новосибирск» на их строительство. Концессия была заключена на 40 лет, а стоимость проекта оценивалась в 6,5 млрд рублей. Однако из-за критики условий соглашения его реализация была приостановлена в 2017 году.