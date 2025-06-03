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вчера 23:43
общество

Забивать скот на Курбан-байрам будут за пределами Новосибирска

Фото: ru.freepik.com

Мусульманский праздник начнется 5 июня.

Для мусульман организуют специальную площадку для жертвоприношений. Прежде забой скота проходил на территориях мечетей.

Собеседники редакции отмечают, что в основном мусульмане предпочитают делегировать этот ритуал кому-либо, так как правильно зарезать барана может не каждый. Специалисты оценивают количество забитого скота в этом году в тысячу голов.

После забоя тушу делят на три части: для семьи, общины и помощи тех, кто находится в нужде.

Ранее Сиб.фм рассказывал об избрании нового предводителя общины мусульман в Новосибирске.

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Рафаэль Адам
Журналист

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