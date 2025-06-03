Зерновая афера: как новосибирские работники элеватора украли 42 миллиона

Суд вынес приговор пятерым жителям Татарского района, признанным виновными в организации мошеннической схемы по хищению зерна.

Об этом сообщает региональная прокуратура. Как установило следствие, с 2021 года преступная группа заключала договоры на поставку сельхозпродукции, использовала специальное электронное устройство для дистанционного завышения показателей весов, а также систематически занижала фактический объем отгружаемого зерна.

Недопоставка достигла примерно 3,5 тысяч тонн зерна. Общий материальный ущерб от их действий превысил 42 миллиона рублей.

Действия работников были организованными. Часть группы отвечала за манипуляции с весовым оборудованием, другие участники занимались приемкой и распределением грузов, а все вместе они вводили в заблуждение руководство элеватора.

По решению суда два фигуранта дела получили условные сроки, трое были приговорены к реальному лишению свободы на 2-3,5 года. Все осужденные обязаны полностью компенсировать нанесенный ущерб.

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