Жимолость появилась на прилавках в Новосибирске

Дачники начали собирать урожай жимолости. Эта ягода поспевает раньше других. Уже в начале июня на кустах появляются синие плоды с необычным вкусом, напоминающим чернику и голубику.

Жительница Карасука Любовь Валентиновна выращивает около 20 сортов жимолости. Ягоды отличаются по вкусу — от кислых до горьковатых. Кусты хорошо переносят морозы и дают урожай уже в первый год.

«Жимолость не требует особого ухода. Главное — полив и подкормка. Мы любим есть ягоды свежими, а излишки перерабатываем», — объяснила дачница журналистам «Горсайта».

Сейчас жимолость продают на рынках Карасука и Новосибирска. Цена — от 450 до 600 рублей за литр. Сезон сбора скоро закончится, поэтому любителям ягод стоит поторопиться.

Параллельно на прилавках появилась привозная черешня и клубника. Черешню продают по 700 рублей за килограмм, клубнику — по 800-900 рублей. Эти ягоды везут из Узбекистана и Таджикистана.

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