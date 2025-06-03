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Жители Новосибирска 14 раз обратились к коммунальщикам после сегодняшнего ливня

Фото: АСТ-54

Половина обращений касалась подтоплений проезжей части, трижды граждане звонили из-за воды в жилых домах, трижды новосибирцы сообщали о падениях деревьев и единожды о сорванной кровле.

В результате разгула стихии остановились трамваи на пересечении Трикотажной и Авиастроителей, а также троллейбусы на проспекте Дзержинского, Профилактической и Богаткова.

В Комбинаторском переулке ветер сорвал кровлю здания и обрушил на автомобили рядом. Скорее всего компенсировать ущерб автовладельцам будет собственник здания.

Также много работы выпало бригадам управляющих компаний и муниципальным службам района. Их сотрудники убирали упавшие деревья и ветки.

Ранее Сиб.фм рассказывал о граде в Новосибирской области, который уничтожил посадки.

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Рафаэль Адам
Журналист

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