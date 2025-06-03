Жительница Новосибирска купила три лотерейных билета и выиграла миллион

Женщина решила проверить удачу в честь дня рождения сына. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийских государственных лотерей.

Победительница участвовала в лотереях и прежде, и даже смогла выиграть 1 000 рублей. Тем не менее она не поверила сообщению о выигрыше миллиона.

«До последнего не верила, сын тоже. Но затем он купил билет на другой тираж и выиграл ещё 200 рублей», — призналась женщина.

Сейчас жительница Новосибирска планирует потратить выигранные деньги на образование детей.

Ранее Сиб.фм рассказывал о многодетном отце из Новосибирской области, который стал фермером после выигрыша крупной суммы.