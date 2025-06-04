82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 21:56
пробки
2/10
погода
+22.3°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 89.31
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 21:56
пробки
2/10
погода
+22.3°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 89.31
сегодня 18:21
общество

5 июня пройдёт прощание с погибшим в ДТП новосибирским протоиереем Бабкиным

Фото: PxHere

В результате ДТП под Новосибирском трагически погиб протоиерей Дмитрий Бабкин, служивший в Каинской епархии. Церемония прощания с покойным запланирована на 5 июня и пройдет в храме, настоятелем которого он был.

Об этом сообщили в Каинской епархии РПЦ.

Сын погибшего протоиерея Влас Бабкин оставил на странице отца прощальные слова, выразив ему вечную память.

Бабкин активно участвовал в духовной поддержке участников СВО. В последнее время он посещал военные госпитали, где причащал раненых бойцов и занимался доставкой гуманитарной помощи.

Прощание со священником состоится 5 июня в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", расположенном в Барабинске по адресу ул. Карла Маркса, 85. В 8:30 утра начнется Божественная литургия, после которой пройдет чин отпевания.

Ранее сообщалось, что автограф умершего патриарха Алексия II продают в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.