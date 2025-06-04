5 июня пройдёт прощание с погибшим в ДТП новосибирским протоиереем Бабкиным

В результате ДТП под Новосибирском трагически погиб протоиерей Дмитрий Бабкин, служивший в Каинской епархии. Церемония прощания с покойным запланирована на 5 июня и пройдет в храме, настоятелем которого он был.

Об этом сообщили в Каинской епархии РПЦ.

Сын погибшего протоиерея Влас Бабкин оставил на странице отца прощальные слова, выразив ему вечную память.

Бабкин активно участвовал в духовной поддержке участников СВО. В последнее время он посещал военные госпитали, где причащал раненых бойцов и занимался доставкой гуманитарной помощи.

Прощание со священником состоится 5 июня в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", расположенном в Барабинске по адресу ул. Карла Маркса, 85. В 8:30 утра начнется Божественная литургия, после которой пройдет чин отпевания.

Ранее сообщалось, что автограф умершего патриарха Алексия II продают в Новосибирске.