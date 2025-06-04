80 ярмарок пройдут в Новосибирске в этом году

В городе организуют около 80 районных и общегородских ярмарок. Из них 20 будут крупными мероприятиями городского масштаба.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что в прошлом году город присоединился к проекту «Всероссийская ярмарка». По его словам, такие мероприятия пользуются популярностью у горожан.

Уже сейчас работает ярмарка на площади Карла Маркса. Там до 15 июня можно купить продукты, товары для дома и садоводов. 6 июня откроется ещё одна крупная ярмарка на улице Физкультурной в Первомайском районе. Там будут продавать не только обычные товары, но и рассаду.

В августе пройдут ярмарки школьных товаров. Главные площадки разместятся у ГУМа на площади Карла Маркса и у ТЦ «Магеллан» на Комсомольской улице.

15 августа в Заельцовском районе откроется ярмарка мёда. В сентябре новосибирцы смогут купить овощи, фрукты и саженцы на специальных площадках в разных районах города.

Осенью вновь состоится ярмарка белорусских товаров. В прошлом году её оборот составил более 64 миллионов рублей.

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