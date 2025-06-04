Будет ли замена мобилизованных в этом году

Вопрос о ротации мобилизованных в 2025 году остается открытым.

Действующий закон о мобилизации не определяет конкретный период, на который призывают граждан из резерва. Аналогично, Указ Президента РФ от 21 сентября 2022 года, положивший начало частичной мобилизации, не содержит информации о сроках службы мобилизованных. Исходя из официальных заявлений, предполагается, что мобилизованные останутся в рядах вооруженных сил до достижения победы или их замены в порядке ротации.

Первым о возможности замены мобилизованных, задействованных в зоне СВО, упомянул Президент РФ Владимир Путин. В начале декабря 2022 года он допустил возможность ротации формирований, участвующих в спецоперации, подчеркнув, что все военнослужащие будут иметь статус участников боевых действий.

Президент также отметил, что Министерство обороны и Генеральный штаб рассматривают этот вопрос, однако конкретных предложений по ротации мобилизованных пока не поступало.

В середине декабря 2022 года Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о перспективе замены мобилизованных контрактниками, не уточнив сроки и порядок осуществления такой замены.

Важные разъяснения были представлены членом рабочей группы по мобилизации Дмитрием Гусевым. Он подчеркнул, что мобилизованные граждане будут оставаться в рядах ВС РФ до завершения военной спецоперации.

Главным условием для возвращения мобилизованных Гусев назвал достижение победы, не уточнив при этом, что подразумевается под победой.

Еще одним условием для замены или возвращения мобилизованных является соответствующий приказ верховного главнокомандующего.

Гусев также отметил, что для мобилизованных предусмотрена ротация, аналогичная той, что применяется к контрактникам, подчеркнув необходимость отдыха для всех военнослужащих, независимо от статуса.

Стоит отметить, что все вышеупомянутые заявления пока не подкреплены законодательными актами. Более определенной может быть ситуация с заменой мобилизованных, заключивших добровольные контракты на прохождение военной службы. По истечении срока действия контракта они имеют законное право на возвращение домой.