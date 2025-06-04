Депутаты переизбрали главу Коченевского района

Депутаты Коченевского района переизбрали действующего главу муниципального образования. За кандидатуру Евгения Антипова проголосовали 30 из 31 депутата районного Совета.

48-летний Антипов возглавляет район с апреля 2020 года. Он окончил Новосибирский аграрный университет в 1998 году, после чего 18 лет работал агрономом.

Его карьера в администрации началась в 2016 году с должности начальника управления сельского хозяйства. В 2017 году он стал заместителем главы района, а затем первым заместителем.

Теперь Антипов будет руководить Коченевским районом второй срок подряд.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, как глава района похитил деньги на строительство жилья для детей-сирот.