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общество проиcшествия

В Новосибирске зафиксировали первые случаи смерти от клещевого энцефалита и риккетсиоза

Фото: BFM-Новосибирск

В Новосибирской области два человека умерли от клещевого энцефалита и риккетсиоза в 2025 году.

В Новосибирской области зарегистрированы два летальных случая от заболеваний, передающихся через укусы клещей. Известно, что один человек скончался от клещевого энцефалита, второй — от риккетсиоза.

Так, с начала сезона в Новосибирскую областную инфекционную больницу поступило 128 человек с подозрением на клещевой энцефалит. Диагноз подтвердился у 28, из них более половины — с поражением центральной нервной системы. Об этом сообщила главный врач Новосибирской областной клинической инфекционной больницы Лариса Позднякова для портала BFM-Новосибирск.

По словам специалиста, в этом году заболевания протекают особенно тяжело: большинство пациентов обращаются за помощью поздно, а доля тяжелых форм с поражением нервной системы растет.

Напомним, что в Новосибирской области клещи атаковали 5460 человек

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Валерия Митрохина
Журналист

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