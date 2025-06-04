Известный астролог сделала сенсационное заявление: в июне 2025 года грядут масштабные перемены

По словам авторитетного астролога Тамары Глобы, июнь 2025 года станет временем кардинальных изменений. Этот месяц ознаменует завершение семилетнего периода и станет началом новой трехлетней эпохи.

Июнь находится под знаком Близнецов, символизирующих космическое единство. Две звезды, Кастор и Поллукс, олицетворяют связь между миром небесным и земным. Люди, рожденные под этим знаком, стремятся к коммуникации и пониманию. Они полны энергии и активности, однако без взаимодействия с другими могут испытывать одиночество.

Близнецами управляет Меркурий, наделяющий их любознательностью и гибкостью ума. Этот воздушный знак ценит общение ради самого процесса, не всегда обращая внимание на смысл слов. Они быстро забывают обиды и удивляются, когда другие долго помнят ссоры. Близнецы всегда стремятся к новому и сохраняют молодость духа благодаря влиянию своего покровителя.

Семилетний цикл и новая эра

Июнь 2025 года станет поворотной точкой, когда человечество подведет итоги последних семи лет и получит новые возможности для развития. Изменения коснутся вопросов, связанных с государством, границами и финансовой сферой. Появится новый импульс в сфере молодежи, образования и международных отношений. Спорт и искусство получат новый виток развития, но это станет лишь началом трехлетнего периода.

Летнее солнцестояние и важные события

21 июня, в день летнего солнцестояния, Солнце войдет в знак Рака. В этот период следует ожидать событий, связанных с заключением важных соглашений и появлением новых перспектив. Это будет кульминация месяца, открывающая новые горизонты.

Опасные дни июня

Тамара Глоба особо отметила дни, требующие повышенной бдительности: 4, 5 (первая половина дня), 7–9, 14–16, 19, 23, 29 и 30 июня (первая половина дня). В эти даты возможны конфликтные ситуации, поэтому астролог рекомендует быть осторожными при принятии важных решений. Влияние Меркурия особенно сильно ощутят Близнецы, Раки и рожденные в начале знака Льва, что сделает месяц насыщенным событиями.