Как получить до 410 тысяч рублей единовременно: выплаты накопительной пенсии в 2025 году

Уже более десяти лет работодатели не перечисляют обязательные взносы в накопительную часть пенсии. Однако, если вы работали в то время, когда эти отчисления еще производились, или самостоятельно вносили дополнительные средства, то рано или поздно вам предстоит решить, как распорядиться пенсионными накоплениями.

Доступно несколько вариантов: получение в виде срочных или пожизненных надбавок к основной пенсии, либо оформление единовременной выплаты. Однако, последний вариант доступен не всем категориям граждан. Давайте разберемся, кто имеет право на получение всех пенсионных накоплений одной суммой и как это можно сделать.

Что представляет собой единовременная выплата пенсионных накоплений?

По общему правилу, пенсионные накопления формируются на протяжении всей трудовой деятельности человека и призваны обеспечивать ему финансовую поддержку после выхода на пенсию. С этой точки зрения, срочные или пожизненные выплаты представляются более разумным вариантом, поскольку позволяют распределить выплаты равномерно.

Варианты получения накопительной пенсии

Пожизненная выплата: ежемесячные выплаты фиксированной суммы на протяжении всей жизни.

Срочная выплата: ежемесячные выплаты фиксированной суммы в течение десяти лет и более.

Единовременная выплата: выплата всей суммы накоплений одним платежом.

Однако, стоит отметить, что система накопительных пенсий в России была запущена только в начале 2000-х годов, а в 2014 году обязательные отчисления в нее были приостановлены. За этот период многие граждане не успели накопить достаточно значительную сумму, чтобы при ее равномерном распределении на период дожития прибавка к пенсии была существенной. Именно для таких случаев предусмотрена возможность получения единовременной выплаты всех накоплений.

До недавнего времени пенсионный возраст в России составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. С 2019 года пенсионный возраст постепенно повышается, и в 2025 году он составит 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. Тем не менее, обратиться за единовременной выплатой накопительной пенсии можно по прежним правилам – в 55 и 60 лет соответственно.

Кто имеет право на единовременную выплату пенсионных накоплений?

Помимо достижения определенного возраста, существует ряд других условий, которые необходимо соблюсти для получения единовременной выплаты пенсионных накоплений. Ранее, чтобы определить, имеете ли вы право на получение выплаты единым платежом, требовалось проводить сложные индивидуальные расчеты. В 2024 году правила были упрощены, и теперь стало легче определить, кто имеет право на единовременную выплату, а кто нет.

Согласно новым правилам, получить все пенсионные накопления единым платежом можно, если размер ежемесячной пожизненной накопительной пенсии, рассчитанный при ее назначении, окажется менее 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера.

Потенциальный размер пожизненной выплаты рассчитывается по следующей формуле:

сумма накоплений / ожидаемый период выплаты.

Ожидаемый период выплаты устанавливается государством и является одинаковым для всех. В 2025 году он составляет 22,5 года, или 270 месяцев.

Информацию о сумме накоплений можно получить в пенсионном фонде, которому вы доверили управление своими средствами (в том числе через портал "Госуслуги").

Прожиточный минимум пенсионера ежегодно устанавливается правительством и постепенно увеличивается. В 2025 году он составляет 15 250 рублей. Таким образом, единовременную выплату пенсионных накоплений можно оформить, если размер пожизненной выплаты окажется менее 1525 рублей. По приблизительным оценкам, в текущем году на нее смогут претендовать граждане, на чьих пенсионных счетах накоплено 410 тысяч рублей или менее.

Важно! Если размер пожизненной выплаты окажется ниже установленного порога, то получить деньги можно только единовременно. В этом случае пожизненная выплата не назначается.

В каком возрасте можно получить выплату?

В 2025 году женщины смогут оформить выплату пенсионных накоплений по достижении 55 лет, а мужчины – по достижении 60 лет. Если гражданин имеет право на досрочный выход на пенсию в связи с работой на вредных производствах, в районах Крайнего Севера или по другим основаниям, то он сможет получить пенсионные накопления раньше – в год выхода на пенсию.

Обращаться за единовременной выплатой сразу после достижения пенсионного возраста не обязательно. Заявление можно подать в любой момент позднее.

Как получить накопительную часть пенсии единовременно в 2025 году?

Для получения накопительной части пенсии в виде единовременной выплаты необходимо обратиться в фонд, управляющий вашими накоплениями. Это может быть как негосударственный пенсионный фонд, так и Социальный фонд России (ранее ПФР). Если вы не помните, где находятся ваши накопления, эту информацию можно узнать, заказав выписку из индивидуального лицевого счета в личном кабинете на портале "Госуслуги".