Курбан-байрам в 2025 году: традиции и предписания – как отметить праздник по Корану

Курбан-байрам – один из наиболее значимых религиозных праздников в исламском мире. Ид аль-Адха, как он называется на арабском языке, что в переводе означает «праздник жертвоприношения», является символом милосердия, сострадания и поддержки ближнего. В этой статье мы расскажем о значении этого дня для мусульман, о традициях празднования в России и о дате Курбан-байрама в 2025 году.

История возникновения Курбан-байрама

История Курбан-байрама уходит своими корнями в глубокую древность. Согласно священному Корану, пророк Ибрахим на протяжении всей своей жизни мечтал о ребенке, и Всевышний даровал ему сына в преклонном возрасте – в 86 лет. Ибрахим испытывал огромную любовь к своему сыну Исмаилу, однако однажды во сне к нему явился ангел Джабраил, передавший волю Аллаха – принести своего единственного сына в жертву.

Несмотря на тяжесть испытания, любовь Ибрахима к Богу оказалась превыше всего. Исмаил, узнав о своей судьбе, смиренно принял её. Отец и сын прибыли в долину Мина и были готовы совершить жертвоприношение, но в последний момент Аллах ниспослал ангела, объявившего, что Ибрахим успешно прошел испытание, доказав свою веру и преданность Всевышнему. Жертва была заменена на барана, и жизнь Исмаила была спасена.

Предание гласит, что в 2000 году до нашей эры Исмаил заложил на месте жертвоприношения город Мекку, который и по сей день является местом паломничества мусульман со всего мира, стремящихся очиститься от грехов, попросить прощения и вознести благодарность Всевышнему.

Традиции празднования Курбан-байрама

Традиционно подготовка к Курбан-байраму начинается заблаговременно. За несколько недель до праздника мусульмане отправляются в паломничество в Мекку. Считается, что каждый правоверный мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж по святым местам. Кульминацией паломничества является намаз (молитва) возле Каабы – первой мечети на Земле.

Те, кто не имеет возможности совершить паломничество, также начинают подготовку к празднику заранее. Верующие отказываются от шумных увеселений и пышных застолий. Они воздерживаются от стpижки и бритья, приводят в порядок свои дома и занимаются приготовлением праздничных блюд. В список дел также входит приобретение подарков для близких и новой одежды из натуральных тканей для себя. Однако до наступления праздника надевать новые наряды не принято.

В день праздника каждый мусульманин просыпается с восходом солнца, совершает омовение, надевает чистую, новую одежду и использует благовония. После этого совершается утренний намаз в мечети, после которого следует праздничный завтрак и проповедь, произносимая духовным лидером – имамом.

Правила проведения жертвоприношения в Курбан-байрам

Главной традицией праздника является жертвоприношение. Оно начинается после завершения намаза и продолжается до наступления вечера. В качестве жертвы обычно приносят барана, козу, верблюда или корову. Животное выбирают заранее, за месяц до праздника, обеспечивают ему надлежащий уход и содержание.

Жертвоприношение запрещено проводить с животными, не достигшими годовалого возраста, беременными или больными. Даже незначительные дефекты, такие как сломанный рог, делают животное непригодным для жертвоприношения. Запрещается мучить животное перед жертвоприношением, а также продавать его рога, глаза, шерсть или другие части тела. Перед совершением обряда на животное можно надеть амулеты или нанести ритуальные рисунки. Считается, что это поможет найти его в Судный день.

После совершения жертвоприношения мясо можно употреблять в пищу в течение трех дней. Владелец должен разделить мясо на три части: одну оставить себе, вторую отдать нуждающимся и бедным, а третью обменять на другие мясные блюда с семьей, друзьями и соседями или угостить родственников.

Состоятельный мусульманин может раздать все мясо бедным в качестве милостыни. Однако продажа или выбрасывание мяса, как в сыром, так и в приготовленном виде, категорически запрещены.

Что разрешено и запрещено в Курбан-байрам

Во время празднования Курбан-байрама мусульмане имеют право:

посещать родственников и друзей;

устраивать праздничные застолья дома и приглашать гостей. На столе должны быть не только мясные блюда, но и сладости;

посещать кладбища, чтобы почтить память усопших.

В период празднования Курбан-байрама существует ряд ограничений, которые считаются харамом, то есть большим грехом:

отказывать в помощи нуждающимся;

употреблять алкогольные напитки и переедать;

оскорблять и обижать любые живые существа, как людей, так и животных;

заниматься тяжелым физическим трудом;

ходить в грязной одежде и не соблюдать гигиену;

пренебрегать молитвой, игнорировать праздник и соблюдать пост.

Дата празднования Курбан-байрама в 2025 году

Дата Курбан-байрама определяется по лунному календарю, который отличается от григорианского, поэтому каждый год дата праздника сдвигается. Курбан-байрам тесно связан с другим важным событием для мусульман – Ураза-байрамом, знаменующим окончание поста в месяц Рамадан.

Курбан-байрам отмечается спустя 70 дней после Ураза-байрама и длится три дня.

В 2025 году Курбан-байрам выпадает на пятницу, 6 июня. В ряде регионов России этот день официально признан выходным. К ним относятся Республика Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Татарстан, Чеченская Республика и Крым.