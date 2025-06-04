Массовая индексация пенсии в июне - кому повысят выплаты

Масштабная корректировка пенсионных выплат запланирована на август, когда будет произведена индексация для всех продолжающих трудовую деятельность пенсионеров. Детали изменений в пенсионном обеспечении различных категорий граждан в летний период – в данном обзоре.

В июне некоторые категории пенсионеров увидят увеличение своих выплат. Самую существенную прибавку получат те, кто отметил 80-летний юбилей в мае. Для них фиксированная часть страховой пенсии удвоится, что выразится в доплате в размере 8907 рублей 70 копеек. Также предусмотрена возможность оформления ухода за пенсионером старше 80 лет, что добавит к выплатам еще 1314 рубля.

Аналогичное увеличение, приближающееся к 9 тысячам рублей, коснется и тех, кому в мае была присвоена I группа инвалидности. Дополнительно, как этим, так и другим пенсионерам, полагается надбавка за каждого находящегося на иждивении несовершеннолетнего ребенка. За каждого такого ребенка государство будет выплачивать 2969 рублей 23 копейки (но не более чем за троих детей).

Подобные персональные корректировки пенсий осуществляются ежемесячно. В июле на увеличение выплат могут рассчитывать юбиляры, достигшие 80-летнего возраста в июне, и лица, получившие инвалидность в начале лета.

В августе же увеличение пенсий затронет более широкий круг лиц. Пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы с учетом пенсионных баллов, заработанных ими в 2024 году.

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), или баллы, является показателем, определяющим размер пенсии. Баллы начисляются за каждый год трудовой деятельности или иной деятельности, учитываемой при расчете пенсии.

Работающие пенсионеры за год работы могут получить не более трех ИПК, каждый из которых оценивается в 145,69 рубля в 2025 году. Таким образом, максимальная прибавка к пенсии может составить 437,07 рубля. Перерасчет будет произведен автоматически.