Массовые жертвоприношения проведут в Новосибирской области на Курбан-байрам

В 2025 году ритуальные жертвоприношения, связанные с праздником, состоятся за пределами городской черты Новосибирска.

Мусульманский праздник Курбан-байрам, стартующий 5 июня, в текущем году отметится переносом обряда жертвоприношения за пределы города, в отличие от прежней практики проведения на территории мечети.

Курбан-байрам, знаменующий завершение хаджа, является важным исламским торжеством. В этот день верующие вспоминают о деянии пророка Ибрахима и совершают обряд жертвоприношения, разделяя мясо с малоимущими. Празднование приходится на 10-й день месяца Зуль-хиджа исламского календаря, который примерно на 10-12 дней короче григорианского. В 2023 году Курбан-байрам будет отмечаться с 5 по 9 июня.

По словам имама Рафаэля Сулейманова, озвученным изданию Om1 Новосибирск, в этом году местом проведения жертвоприношений станет специально отведенная площадка за городской чертой. Раньше этот обряд проводился непосредственно на территории мечети.

Желающие могут обратиться к специалистам для совершения жертвоприношения. Они осуществляют забой животных и последующее распределение мяса. В Новосибирске во время праздника забивают порядка 30-40 животных, в то время как общее количество по городу может достигать тысячи.

Многие жители предпочитают проводить ритуал на своих участках. Полученное мясо традиционно делится на три части: одна остается для личного потребления, из второй готовится пища, а третья передается нуждающимся.

Рафаэль Сулейманов подчеркнул, что основная цель праздника заключается в оказании помощи тем, кто в ней действительно нуждается, а также в напоминании о жертве, принесенной Ибрахимом.