Медсестра спасла пассажирку на борту самолета Новосибирск — Минводы

Во время авиарейса из Новосибирска в Минеральные Воды произошел инцидент, когда одной из пассажирок потребовалась экстренная медицинская помощь. Среди почти двухсот пассажиров, летевших этим рейсом, оказалась лишь одна медсестра.

Именно Вера, медсестра из Краснообска, пришла на помощь Дарье, жительнице Новосибирска, которой стало плохо во время полета. Не теряя самообладания, Вера начала бороться за здоровье сибирячки.

Как рассказала сама Дарья, врача на борту не оказалось, а бортпроводники не смогли оказать квалифицированную медицинскую помощь. "Я всегда задавалась вопросом, кто эти люди, которым становится плохо в самолете, и, видимо, накликала беду на себя. Представьте мое удивление, когда я осознала, что этим человеком оказалась я", — поделилась девушка с Mash Siberia.

Дарья обратилась к бортпроводникам с просьбой измерить ей артериальное давление, но, несмотря на наличие тонометра, это не удалось сделать. Бортпроводники старались поддерживать девушку морально и предлагали воду. Однако настоящим спасением стала пассажирка Вера.

"Я бесконечно благодарна медсестре из Краснообска. Она измерила мне давление, дала лекарство и помогла удобно устроиться в кресле. После этого мне стало лучше. Уверенные действия Веры убедили меня в том, что она профессиональный медик, который будет бороться за меня до конца", — отметила Дарья, выражая надежду, что Вера узнает, насколько важна для нее была ее помощь.

Сибирячка призывает земляков не забывать брать с собой аптечку в поездки. По её мнению, лучше рассчитывать на собственные силы, так как нет гарантии, что на борту окажется врач.

Стоит отметить, что ранее новосибирцев предупреждали об опасности поездок в Шри-Ланку из-за распространения лихорадки чикунгунья. Эта болезнь, известная в народе как "болезнь согнутых", передается через укусы комаров и сопровождается высокой температурой и сильными болями в суставах.