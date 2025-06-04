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общество

Минприроды не нашло нарушений: ответ на обращение новосибирцев на выбросы в «Весеннем»

Фото: Чистый воздух мкрн Весенний / ВКонтакте

Власти Новосибирской области провели проверку после обращений жителей микрорайона «Весенний» к президенту Владимиру Путину по поводу выбросов с территории локомотивного завода.

В Минприроды сообщили, что в 2024-2025 годах предприятие неоднократно проверяли на соблюдение экологических норм.

Ряд промышленных предприятий, включая крупнейшие — ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод», АО «Желдорреммаш» и ООО «Геркулес-Сибирь», расположены вблизи микрорайона «Весенний». Согласно данным Минприроды, во время внеплановых проверок на предприятии «Геркулес-Сибирь» были обнаружены нарушения в работе газоочистных установок, которые в настоящее время устраняются.

Локомотиворемонтные заводы, относящиеся к объектам I и III категорий экологической опасности, находятся под федеральным экологическим надзором. В мае 2025 года специалисты министерства участвовали в совместной с прокуратурой Первомайского района проверке шести предприятий промышленной зоны. Полученные результаты направлены в прокуратуру для принятия соответствующих мер.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске появилась "лужа разврата".

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Кристина Уколова
Журналист

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