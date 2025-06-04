Мобилизационные перспективы в России на 2025 год: заявления Путина и Белоусова

Возможная мобилизация в РФ в 2025 году – тема, активно обсуждаемая в обществе и экспертной среде.

Несмотря на заверения официальных лиц об отсутствии потребности в новой мобилизационной волне, спекуляции и прогнозы продолжают появляться. Проанализируем текущую обстановку и потенциальные корректировки в мобилизационных правилах.

Позиция официальных лиц относительно мобилизации:

Дмитрий Песков:

Представитель Кремля подтвердил, что мобилизационные мероприятия завершены, но действие указа о мобилизации сохраняется, распространяясь на другие важные аспекты специальной военной операции (СВО). Песков акцентировал внимание на том, что на данный момент нет нужды в масштабном призыве, и деятельность осуществляется в рамках текущих мобилизационных процедур.

Министр обороны Андрей Белоусов:

Глава оборонного ведомства опроверг предположения о вероятной всеобщей мобилизации. Он сообщил, что армия продолжает укомплектовываться военнослужащими, заключившими контракт, и добровольцами, а не мобилизованными гражданами. Белоусов подчеркнул, что призыв и подписание контрактов остаются основными способами обеспечения армии личным составом.

Владимир Путин:

Российский лидер также заявил об отсутствии необходимости в проведении мобилизации на данном этапе. Он напомнил, что частичная мобилизация завершилась в ноябре 2022 года, и на данный момент достаточно военнослужащих для выполнения задач в зоне боевых действий. Путин также объявил о введении новой формы мобилизации – целенаправленном наборе квалифицированных инженеров для обеспечения потребностей армии в технических специалистах.

Изменения в правилах мобилизации с марта 2025 года:

С начала весны 2025 года вступят в силу поправки в правила предоставления брони от мобилизации. В отличие от предыдущих лет, право на бронирование будет закреплено исключительно за федеральными ведомствами и Министерством обороны, лишая предприятия и региональные органы власти такой возможности.

Заварзин, представитель комитета Госдумы по обороне, уточнил, что текущие брони будут действительны до 21 марта 2025 года. После этой даты вступят в силу обновленные правила, установленные правительственным постановлением № 766с.

Новые условия для IT-специалистов

Однако для специалистов в области информационных технологий возможность бронирования сохранится. Отсрочка от призыва по мобилизации продолжит действовать для данной категории сотрудников.

Текущая ситуация на фронте:

По информации из Государственной Думы, потребность в новой мобилизации отсутствует, так как армия продолжает пополняться за счет контрактников. Тем не менее, обстановка в Курской области и других приграничных регионах остается сложной, что свидетельствует о продолжающемся конфликте на территории Украины.

Заявления Государственной Думы:

Депутаты Государственной Думы утверждают, что нет оснований для проведения мобилизации, поскольку российские вооруженные силы обладают преимуществом и успешно ведут боевые действия, опираясь на профессиональных военных и контрактников.

Виктор Соболев подчеркнул важность качественной подготовки военнослужащих, отметив, что мобилизация неподготовленных специалистов только ухудшит положение дел.

На сегодняшний день официальные лица заверяют, что мобилизация в 2025 году маловероятна, однако правила бронирования и целевой набор квалифицированных специалистов продолжают корректироваться в соответствии с актуальными потребностями армии. В случае изменения обстановки, власти проинформируют граждан о возможных дальнейших действиях, сообщает sib.