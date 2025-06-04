Заместитель главы комитета Госдумы по обороне, Андрей Красов, подчеркнул — идет планомерный набор военнослужащих по контракту. Мобилизационные мероприятия не планируются.

Однако, на фоне активных обсуждений в средствах массовой информации, подобные заявления воспринимаются как косвенное подтверждение того, что вопрос о повторной мобилизации вновь актуален.

Откуда возникли слухи о «миллионе военнослужащих»?

Инициатором обсуждения стал Апти Алаутдинов, командир спецподразделения «Ахмат» и заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ. В интервью RTVI он заявил:

«В случае мобилизации миллиона человек, наши противники утратят желание продолжать боевые действия».

Несмотря на то, что Алаутдинов подчеркнул, что это его личная точка зрения, занимаемая им должность придает его словам значительный вес.

Текущая ситуация: добровольцев достаточно, но...

В настоящее время Россия активно пополняет армейские ряды за счет набора контрактников, предлагая:

• Увеличенные выплаты (до 1 млн рублей и более в ряде регионов),

• Списание долговых обязательств (до 10 млн рублей),

• Военную ипотеку,

• Социальную поддержку для семей военнослужащих.

Тем не менее, данный ресурс не является неисчерпаемым. Усталость, истощение и ограниченные возможности ротации могут в любой момент изменить сложившуюся ситуацию.

Когда может возникнуть необходимость в мобилизации?

• Срыв мирных переговоров.

• Расчет на приход к власти администрации Трампа и возможность мирного урегулирования не оправдался.

Переговоры в Лондоне зашли в тупик, а Вашингтон не смог оказать давление на Киев.

Президент Украины, Владимир Зеленский, продолжает рассчитывать на поддержку со стороны Европы и США.

Нарастающая конфронтация с НАТО

• Европейский Союз создает силы быстрого реагирования.

• Планируется передислокация до 800 тысяч военнослужащих к границам России.

• Военный бюджет Евросоюза увеличен до 800 млрд евро.

Военные источники открыто заявляют:

«Для сдерживания такого контингента России потребуется миллион солдат».

Кого могут призвать?

• В резерве находится до 800 тысяч человек, прошедших срочную службу.

• Ежегодно ряды пополняются 300 тысячами новобранцев.

• Возраст, физическая подготовка и наличие базовых знаний делают их «идеальным контингентом» для оперативной мобилизации.

Вывод: вопрос о мобилизации пока остается открытым, но уже обсуждается

• Официально — мобилизация не проводится.

• Фактически — к ней могут быть готовы.

Вероятные причины для начала мобилизации:

• Истощение ресурсов добровольцев и контрактников.

• Резкое обострение конфликта с Западными странами.