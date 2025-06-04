Музыкант «приготовил» назойливую поклонницу: жестокое преступление в Петербурге

В начале 2000-х в Санкт-Петербурге шестнадцатилетняя Карина, ученица школы, повстречала девятнадцатилетнего Максима, занимавшегося музыкой. Очарованная его талантом, девушка превратилась в его преданную почитательницу. Однако юноша не оценил её чрезмерное внимание и совершил ужасное преступление.

Карина увлекалась современными молодёжными течениями и часто общалась с единомышленниками, разделявшими её любовь к музыке. На одной из вечеринок она познакомилась с Максимом, чья харизма и яркая внешность произвели на неё сильное впечатление. Став его фанаткой, Карина всячески пыталась завоевать его расположение, но юноша оставался равнодушным. Общие знакомые отмечали, что в их кругу были девушки и поинтереснее, а навязчивость Карины вызывала у Максима лишь досаду.

"Мясо идёт"

19 января 2009 года Карина обманула мать, сказав, что останется у подруги для подготовки к докладу. На самом же деле она планировала провести время в компании своего кумира. Максим, уже находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не стал возражать против её присутствия, но при условии, что она принесёт ещё спиртного. В тот вечер он обронил странную фразу: "Мясо идёт", которая тогда не привлекла ничьего внимания.

Запекли в духовом шкафу

Когда вечеринка подошла к концу, в квартире остались только Максим, его приятель Юрий и Карина. Девушка не хотела уходить, надеясь побыть подольше рядом с кумиром. Устав от её назойливости, парень вместе с другом утопил её в ванной, а затем расчленил тело. У Максима имелся опыт разделывания туш животных.

Фрагменты тела преступники упаковали в пакеты и выбросили в мусорные баки. Сохранили лишь ноги, или, по другим данным, сердце и часть ягодицы. Убийцы запекли эти части тела в духовке и употребляли в пищу с картофелем в течение нескольких дней.

В это время велись активные поиски пропавшей школьницы. Её искали на протяжении двух недель, пока не обнаружили останки. Опрос знакомых помог установить, к кому она направилась в гости, и вскоре преступники были задержаны.