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общество

Невидимая угроза: как в аэропорту Новосибирска проверяют посылки на радиацию

Фото: Роспотребнадзор по Новосибирской области

В Новосибирске на почтовом таможенном посту провели учения, в ходе которых отрабатывались действия при выявлении посылок с повышенным уровнем радиации.

Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ходе тренировки таможенники и специалисты службы, следуя сценарию, заблокировали выгрузку партии, замерили уровень гамма-излучения и проверили упаковку на предмет бета- и альфа-загрязнений.

Действия проводились в соответствии с СанПиН, согласно которому предельно допустимый радиационный фон на поверхности товара составляет 1,0 мкЗв/ч.

Ранее таможня назвала часто ввозимый в Новосибирскую область контрафакт.

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Кристина Уколова
Журналист

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