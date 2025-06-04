НГПУ признан лучшим вузом СФО

Новосибирский государственный педагогический университет признан лучшим профильным вузом Сибирского федерального округа по версии рейтингового агентства RAEX.

Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в своем телеграм-канале.

Травников отметил, что Новосибирский государственный педагогический университет является крупнейшим педагогическим вузом на территории Сибири и Дальнего Востока. В настоящее время в университете реализуется более 500 образовательных программ различных уровней — от бакалавриата до аспирантуры и дополнительного профессионального образования.

Глава региона также сообщил, что вторую позицию в рейтинге занял еще один новосибирский вуз — Сибирский государственный университет путей сообщения, который известен своей развитой инфраструктурой и мощными информационно-вычислительными ресурсами.

Травников поздравил руководство вузов, преподавательский состав и студентов с высокими достижениями. Он подчеркнул, что постоянное повышение качества высшего образования в регионе находит отражение в подобных рейтинговых исследованиях, а эти успехи играют значительную роль при выборе учебного заведения абитуриентами.

Ранее вузы Новосибирска рассказали, сколько бюджетников примут в этом году.