Норильско-Таймырские энергетики начали зарыбление Енисея в 2025 году с выпуска 460 тысяч мальков сибирского осетра

Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК), дочернее предприятие «Норникеля», выпустила первую в 2025 г. партию мальков сибирского осетра в Енисей.

За один день на юге Красноярского края выпущено более 460 тыс. мальков. План на 2025 г. — 3 млн мальков, как и в предыдущие два года.

По мировому соглашению 2022 г. НТЭК, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Енисейское территориальное управление Росрыболовства договорились о крупнейших научных исследованиях водных объектов Таймыра, а также о зарыблении бассейна Енисея и Норило-Пясинской водной системы.

С 2033 по 2050 г. в водоемы Норило-Пясинской озерно-речной системы энергетическая компания планирует выпустить 510 млн экземпляров молоди ценных видов рыб: осетра, муксуна, чира, сига и нельмы.

Цель программы — полностью восстановить состояние водных биоресурсов и поддерживать их на уровне, обеспечивающем максимально устойчивую добычу и биологическое разнообразие.

Владимир Воронков, руководитель проектов НТЭК, прокомментировал: «НТЭК уже третий год проводит масштабные мероприятия по зарыблению Енисея. Все планы по выпускам прошлых лет полностью реализованы. И в этом году в июне мы стартуем нашу большую работу. В нашей совместной работе с Росрыболовством и ВНИРО задействованы сотни специалистов, в том числе научные работники, которые проводят самые масштабные рыбохозяйственные исследования в новейшей российской истории».

«Норникель» поддерживает биоразнообразие и приумножает численность редких и ценных видов в регионах присутствия, чтобы снизить воздействие производства на природу. Компания реализует масштабную программу зарыбления, на которую выделяет десятки миллионов рублей ежегодно. Кроме того, она сотрудничает с российскими производителями аквакультуры, в том числе из Красноярского края.

С 2023 г. ВНИРО исследует состояние водных биоресурсов и среды их обитания. Институт будет проводить регулярные исследования до 2051 г.

Программа рыбохозяйственных исследований бассейна реки Пясины имеет не только региональное, но и федеральное значение. Она является примером научно обоснованного восстановления рыбохозяйственной продуктивности и промышленного рыболовства крупной озерно-речной системы в Арктической зоне. Таймырская экспедиция ВНИРО — это научный полигон отработки новых методов и технологий исследований водных экосистем рек и озер Арктической зоны Российской Федерации. В ходе этой экспедиции разрабатываются новые методы исследований, теоретические модели и технологии восстановления водных экосистем, которые в дальнейшем будут широко применяться при восстановлении других водных систем Арктики.