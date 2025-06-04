Новое в ПДД: мотоциклисты Новосибирска смогут двигаться по «выделенкам»

Как и мотоциклисты по всей России, новосибирские участники дорожного движения на мотоциклах возможно смогут пользоваться выделенными полосами для общественного транспорта.

С такой инициативой к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обратились представители Национального автомобильного союза.

Информация об этом появилась в соцсетях.

Мотосообщество предлагает скорректировать пункт 18.2 Правил дорожного движения, разрешив движение двухколесного транспорта по полосам для общественного транспорта. По мнению мотолюбителей, это повысит безопасность на дорогах, поскольку выделенные полосы часто простаивают либо используются минимально.

Ранее сообщалось, что водители такси получили возможность бронировать автомобили в таксопарках онлайн.