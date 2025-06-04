Новосибирск возглавил рейтинг самых бюджетных городов России для путешествий на выходные

По данным сервиса бронирования, Новосибирск возглавил рейтинг городов с самой демократичной стоимостью проживания на период июньских праздников.

Согласно данным исследования, Санкт-Петербург стал самым востребованным направлением для путешествий с 12 по 15 июня – туда планируют поехать 13% туристов. Москва занимает второе место с 10%, за ней следуют Казань (4%) и Нижний Новгород (3%). Среди других популярных городов – Екатеринбург, Сириус, Эстосадок, Новосибирск и Адлер, каждый из которых выбрали 2% отдыхающих. Наименьший интерес вызвал Сочи, набравший всего 1%.

Что касается стоимости проживания, Новосибирск оказался самым доступным вариантом со средней ценой 5004 рубля за ночь, тогда как в Эстосадке размещение обойдется дороже всего – 11 387 рублей.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург и Абхазия находятся в топе направлений отдыха для семей с детьми.