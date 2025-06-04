Опытные садоводы делятся секретами борьбы с тлёй

Тля стала головной болью для дачников и огородников. Это мелкое насекомое высасывает соки из растений, ослабляя их и распространяя болезни. Вредитель атакует смородину, розы, овощи и плодовые деревья.

Муравьи часто сопровождают тлю, питаясь её сладкими выделениями. Поражённые растения теряют иммунитет, плохо растут и чаще болеют.

Для борьбы с небольшими колониями подходит ручной метод — насекомых можно просто снимать пальцами. Хозяйственное мыло, растворённое в воде, тоже помогает — мыльная плёнка мешает тле двигаться.

Биопрепараты вроде «Фитоверма» безопасны для людей и пчёл. Но тля может привыкнуть к ним, поэтому средства лучше чередовать.

В тяжёлых случаях используют химические препараты типа «Инта-Вира». Они эффективны, но могут повредить молодые листья. Системные средства вроде «Актары» защищают растения изнутри, уничтожая тлю за несколько дней.

Главное правило — начинать борьбу как можно раньше, не допуская массового размножения вредителей.

Ранее Сиб.фм рассказывал о способах борьбы с тлей от агронома Людмилы Шубиной.