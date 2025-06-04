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экономика

Под Новосибирском построят распределительные центры за 1 млрд рублей — запуск в 2030 году

Фото: PxHere

Компания «АРМАДА-ПАРК» завершит строительство складского комплекса в Криводановском сельсовете Новосибирского района в начале 2030 года.

Информация об этом следует из распоряжения губернатора региона.

Проект складского комплекса компании «АРМАДА-ПАРК» площадью 10 тыс. кв. м, отобранный Инвестсоветом области в декабре 2024 года, получит разрешение на строительство в начале 2028 года. Объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Новосибирская область получит дополнительные средства на строительство четвертого моста через Обь.

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Кристина Уколова
Журналист

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