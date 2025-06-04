Подрядчика новосибирских ГЧП-поликлиник оштрафовали на 38,2 млн рублей за срыв сроков

Подрядчик поликлиники по ГЧП — «Седьмая концессионная компания» — выплатит Минздраву Новосибирской области 38,2 млн рублей в качестве штрафа за срыв сроков строительства.

Об этом сообщается в картотеки арбитражного суда.

Минздрав изначально требовал через суд взыскать с подрядчика свыше 90 млн рублей за неоднократные нарушения сроков строительства. Первоначально объект планировали сдать в 2022 году, однако сроки неоднократно переносились, и окончательная дата завершения работ была перенесена на 2025 год.

Ранее сообщалось, что прокуратура оштрафовала главу района Новосибирска за обращение жительницы.