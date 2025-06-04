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общество

"Поезд финансовой грамотности" начал курсировать по новосибирской железной дороге

Фото: Сибирское отделение Банка России

В Новосибирске на детской железной дороге повторно запустили «Поезд финансовой грамотности» при поддержке Банка России и Западно-Сибирской железной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба Сибирского отделения Банка России.

Вагоны оформлены как увлекательное игровое пространство, где дети в доступной форме узнают о деньгах, накоплениях и финансовой безопасности. Юных посетителей встречают аниматоры и персонажи, которые объясняют основы обращения с финансами, важность сбережений и правила защиты от мошенников.

Организаторы отмечают рост случаев вовлечения подростков в мошеннические схемы. Поэтому «Поезд финансовой грамотности» выполняет не только образовательную, но и важную профилактическую функцию.

Ранее сообщалось, что мошенники стали чаще воздействовать на молодежь.

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Кристина Уколова
Журналист

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