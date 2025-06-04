Предсказание Тамары Глобы ошеломило россиян: июнь 2025 года ознаменует собой начало новой эпохи и окончание семилетнего периода

Известный астролог Тамара Глоба предвидит, что июнь 2025 года станет поворотным моментом. Согласно её прогнозу, этот месяц станет финальной точкой семилетнего цикла и стартом нового этапа развития, рассчитанного на три года. Мы изучили основные прогнозы эксперта, чтобы понять, какие события ожидают Россию и мировое сообщество в целом.

Близнецы как символ космического братства и их влияние

Июнь находится под знаком Близнецов, который символизирует космическое братство. Два брата, держащиеся за руки, олицетворяют Кастора и Поллукса – одного смертного, а другого бессмертного. Этот символ отражает две луны, соединённые космическими линиями, идущими от неба к земле и обратно. Люди, рождённые под этим знаком, стремятся к взаимопониманию и открыто делятся своими чувствами. Близнецы активны с самого утра, стремясь выполнить все запланированные дела и постоянно нуждаются в общении. В противном случае они чувствуют себя одинокими и оторванными от мира – достаточно на неделю изолировать Близнеца, и он почувствует себя в полной изоляции.

Меркурий и его влияние на характер месяца

Близнецами управляет Меркурий, наделяющий их живостью, любознательностью и интересом ко всему происходящему. Как воздушный знак, Близнецы общаются ради самого процесса и не всегда придают значение сказанному. Они могут поссориться, а потом забыть об этом, искренне удивляясь обиде собеседника: «Это всего лишь слова, обычный разговор».

Вечная молодость и стремление к новому

Благодаря влиянию Меркурия Близнецы сохраняют юношеский задор и постоянно ищут новую информацию. Их интересует настоящее, то, что происходит здесь и сейчас. Будущее их мало заботит – они займутся им, когда оно наступит. Удивительная способность Близнецов – создавать целые системы и интересные проекты из мелочей, буквально из воздуха. Они изобретательны и склонны к фантазиям, часто принимая свои выдумки за реальность.

Гороскоп на июнь 2025: окончание цикла и начало новой эры

Июнь 2025 года станет переломным моментом, когда человечество подведет итоги последних семи лет и одновременно откроет для себя новые горизонты. Существенные изменения затронут вопросы, связанные с родиной, границами, строительством и финансовой сферой.

По словам Тамары Глобы, параллельно с завершением старого цикла появятся возможности, связанные с молодежью, образованием, финансами, вопросами мира и разделения. Люди будут активно обращаться к традициям – во многом вернутся старые обычаи, а вопросы родины станут приоритетными. Спорт и творчество также получат мощный импульс, но это только начало нового этапа, рассчитанного на следующие три года.

Препятствия на пути к переменам

Процесс налаживания отношений между государствами и создание новых сфер в промышленности и занятости будет сопряжен с трудностями. Любые начинания сложны, и астролог предупреждает о препятствиях, связанных с агрессией и попытками военных действий. Некоторые силы будут стремиться остановить процессы, направленные на установление мира.

Юпитер в Раке – время новых лидеров

Одним из ключевых астрологических событий июня станет переход Юпитера, звезды королей, в знак Рака. В этом знаке планета находится в экзальтации, что усиливает ее влияние на мировые процессы. Юпитер в Раке поднимает вопросы патриотизма и родины, а также акцентирует внимание на том, какая власть будет править народом и кто придет к власти. К управлению мировыми процессами придут новые люди. Юпитер войдет в Рак в июне и пробудет в этом знаке целый год, поэтому перемены станут особенно заметны летом 2025 года и в последующем 2026 году.

Летнее солнцестояние – ключевой момент

21 июня наступит день летнего солнцестояния, когда Солнце перейдет в знак Рака. Именно в эти дни произойдут события, связанные с важнейшими договоренностями. Это самое интересное время месяца не только из-за астрономического явления, но и потому, что именно тогда произойдут важные события, открывающие истину и создающие новые возможности.

Опасные дни июня требуют осторожности

Тамара Глоба выделила конкретные даты, требующие повышенного внимания: 4 июня, 5 июня (первая половина дня), 7–9 июня, 14, 15, 16 и 19 июня, а также 23, 29 и 30 июня (первая половина дня). В эти периоды вероятны напряженные ситуации, поэтому астролог советует проявлять особую осторожность при принятии важных решений. События месяца будут насыщенными, а астрологическое влияние Меркурия затронет сразу три знака: Близнецов, Рака и начало Льва.