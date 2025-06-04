При содействии крупного банка в Новосибирской области внедрят Process Mining

AI-решение Сбера ускорит цифровую трансформацию госуправления в регионе.

На конференции ЦИПР Сбер и Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области подписали меморандум о намеренияхвнедрить Process Mining от Сберадля анализа процессов в системе государственного управления. Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Тарас Скворцов и министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Эта технология позволит анализировать, как обрабатываются запросы граждан, где возникают задержки, ошибки или избыточная нагрузка на сотрудников. Process Mining поможет сделать работу чиновников Новосибирской области точнее, быстрее и понятнее для людей.

Главные задачи соглашения — улучшить качество госуслуг для населения, сократить сроки их оказания и снять административные барьеры. На основе данных ведомства смогут принимать более обоснованные решения, а граждане получат более оперативную, качественную поддержку и потратят меньше времени на оформление документов.

Сотрудничество откроет новые возможностидля повышения уровня цифровизации региона, эффективности государственного управления и роста удовлетворенности населения услугами и мерами поддержки.

Тарас Скворцов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Наша совместная работа с Новосибирской областью переходит на новый этап развития —Process Mining поможет оперативно выявить проблемные места в процессах госуправления и эффективно, быстро их исправить. Технологии, которые уже зарекомендовали себя в корпоративном секторе, могут сделать скорость и удобство стандартом предоставления госуслуг для населения. Уверен, что реализация соглашения изменит сам подход к государственному управлению в регионе. Граждане получат более высокое качество услуг, а специалисты ведомств — эффективный AI-инструмент для более точной и продуктивной работы».

Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области:

«Клиентоцентричные, человекоцентричные подходы из бизнеса перешли в госуправление. На территории региона реализуется федеральный проект «Государство для людей», который направлен на оптимизацию всех процессов как для внешних клиентов, потребителей услуг, жителей региона, так и для внутренних, сотрудников госучреждений. На этой неделе Минцифра Новосибирской области начала тестировать ИИ-ассистента в делопроизводстве, подготовке писем, работе с обращениями граждан. Process Mining станет еще одним шагом в повышении эффективности и оптимизации работы госорганов».