Силовики возбудили уголовное дело после убийства сторожа во время грабежа завода в Новосибирске

Прокуратура Калининского района Новосибирска следит за расследованием уголовного дела. Обвиняемым вменяют убийство с разбоем и разбойное нападение.

По данным следствия, в ночь с 1 на 2 июня 2025 года несколько мужчин проникли на территорию завода. Они нанесли сторожу множественные удары колюще-режущим предметом в лицо, шею и руку. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Подозреваемые похитили заводское имущество: автомобиль «Газель», системные блоки и инструменты. Также они угнали личный автомобиль потерпевшего «Киа Спортедж». Общая сумма ущерба превысила 1 миллион рублей.

Подозреваемых задержали. Сейчас решается вопрос об их аресте. Прокуратура продолжает контролировать ход расследования.

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