Прокуратура Новосибирска поделилась фото завода, где зарезали охранника

Появились фотографии с места трагедии, где двое местных жителей напали на сторожа с ножом в Новосибирской области.

Кадрами поделилась пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, убийство произошло в ночь на 2 июня. В плана мужчин было похищение со склада строительных инструментов. Довести план до конца им помешал охранник. Тогда они напали на него и нанесли удары ножом. В результате мужчина скончался.

Вместе с тем мужчины угнали служебную «Газель» и личный автомобиль охранника Kia Sportage. Кроме того, они забрали с собой несколько системных блоков и инструменты. Общий ущерб составил более миллиона рублей.

В настоящее время двое местных жителей задержаны. Решается вопрос о том, чтобы заключить их под стражу. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статьям о разбое и убийстве.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области во время незаконной охоты убили женщину.