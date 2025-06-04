82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 21:58
пробки
2/10
погода
+22.3°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 89.31
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 21:58
пробки
2/10
погода
+22.3°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 89.31
сегодня 16:21
проиcшествия

Прокуратура Новосибирска поделилась фото завода, где зарезали охранника

Фото: пресс-службе прокуратуры Новосибирской области

Появились фотографии с места трагедии, где двое местных жителей напали на сторожа с ножом в Новосибирской области.

Кадрами поделилась пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, убийство произошло в ночь на 2 июня. В плана мужчин было похищение со склада строительных инструментов. Довести план до конца им помешал охранник. Тогда они напали на него и нанесли удары ножом. В результате мужчина скончался.

Вместе с тем мужчины угнали служебную «Газель» и личный автомобиль охранника Kia Sportage. Кроме того, они забрали с собой несколько системных блоков и инструменты. Общий ущерб составил более миллиона рублей.

В настоящее время двое местных жителей задержаны. Решается вопрос о том, чтобы заключить их под стражу. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статьям о разбое и убийстве.

Фото Прокуратура Новосибирска поделилась фото завода, где зарезали охранника 2

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области во время незаконной охоты убили женщину.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Кристина Уколова
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.