Родительская суббота и Троица-2025: традиции и запреты

Приближение Троицы – повод вспомнить об усопших, верующим напомнили о дне особого поминовения.

В 2025 году православные христиане отметят Пятидесятницу, или Троицу, 8 июня. Этот церковный праздник, отмечаемый на пятидесятый день после Пасхального воскресенья, посвящен воспоминанию о сошествии Святого Духа на апостолов, наделившего их способностью нести Слово Божье.

В сам день Троицы посещение кладбища не приветствуется. Этот праздник наполнен радостью и посвящен Святому Духу. Для поминания ушедших в мир иной существует Троицкая родительская суббота, в 2025 году она приходится на 7 июня.

За несколько дней до наступления Троицы принято заниматься уборкой жилища: избавляться от старых вещей, наводить чистоту и украшать дом свежей зеленью. Ветви березы, листья дуба и луговые цветы олицетворяют обновление и жизнь, ниспосланную свыше.

В преддверии праздника хозяйки выпекают хлебные изделия и готовят угощения с использованием зелени и яиц, символизирующих зарождение новой жизни. Принято делиться частью приготовленного с нуждающимися и живущими по соседству, что, согласно поверьям, приносит в дом благополучие.

Подготовка к Троице не ограничивается внешними приготовлениями, важно также духовное очищение. При наличии возможности рекомендуется совершить паломничество в Троице-Сергиеву Лавру, где хранится чудотворная икона «Троица», написанная Андреем Рублевым. Это считается особой милостью для верующих.