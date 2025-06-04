82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 13:42
пробки
5/10
погода
+27.1°C
курсы валют
usd 78.85 | eur 89.92
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 13:42
пробки
5/10
погода
+27.1°C
курсы валют
usd 78.85 | eur 89.92
сегодня 12:21
экономика

В Новосибирской области средняя зарплата выросла до 80 тысяч рублей

Фото: Сиб.фм

По данным Новосибирскстата, в первом квартале 2025 года средняя зарплата в регионе составила 80 174 рубля. Это сумма до вычета налогов.

Больше всего зарабатывают специалисты в IT, финансах и добывающей промышленности. Эти отрасли требуют высокой квалификации и приносят значительную прибыль.

После уплаты налогов жители области получали в среднем 79 819 рублей. Это немного ниже, чем в целом по Сибири (80 174 рубля), но выше, чем в Томской (78 850 рублей) и Кемеровской (79 618 рублей) областях.

На рынке труда наблюдается нехватка квалифицированных рабочих. По данным HeadHunter, в России особенно востребованы сварщики. За пять месяцев 2025 года для них разместили более 48 тысяч вакансий со средней зарплатой 117 тысяч рублей.

Эксперты отмечают необходимость привлекать молодёжь в технические специальности и обновлять образовательные программы.

Ранее Сиб.фм рассказывал о разговоре губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и вице-премьера Дмитрия Патрушева о доходах Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Рафаэль Адам
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.