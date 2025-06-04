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общество

Срочный режим ЧП и мобилизацию объявляют в России? Сенсационный Указ Путина

Фото: Сиб.фм

В интернете распространяются сообщения о введении чрезвычайного положения и начале мобилизационных мероприятий в некоторых областях России. Утверждается, что подобный "документ" активно пересылается в Ростовской и Белгородской областях, а также в Пермском крае.

В действительности, эта информация является ложной и направлена на создание паники среди граждан. Так называемый "Указ №127 от 2 июня 2025 года" — не что иное, как фальшивка. В перечне указов президента такой документ отсутствует.

Под номером 127 числится несколько указов, последний из которых был опубликован в 2023 году. Ближайшие по дате к поддельному указу — № 351 и № 369. Следовательно, указ с указанным номером не может быть действующим.

Стоит отметить, что в "документе" также обнаружены пунктуационные погрешности, а именно пропущены запятые в первом абзаце.

Ранее новосибирский эксперт Александр Чугай заявил, планируется ли новая волна мобилизация в этом году.

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Александр Борисов
журналист

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