Свершилось чудо. Всплыла информация о состоянии здоровья Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян продолжает борьбу за жизнь. Известный режиссёр находится в коме уже полгода. В декабре 2024 года у него случился тяжёлый сердечный приступ. Врачи тогда едва спасли его.

Сейчас состояние Кеосаяна остаётся тяжёлым, но появилась надежда. По данным СМИ, он начал реагировать на голоса близких. Моргает, шевелит пальцами, пытается открыть рот. Эти небольшие признаки врачи называют обнадёживающими.

«Он не говорит, но откликается. Когда просишь моргнуть, если слышит — моргает», — рассказывала его жена Маргарита Симоньян.

Медики осторожны в прогнозах. Они напоминают, что восстановление после клинической смерти — долгий процесс. Особенно учитывая проблемы с сердцем, которые были у Кеосаяна много лет.

Ещё в 2008 году ему поставили стент. В 2010-м случился инфаркт. Врачи предупреждали об опасности, но режиссёр продолжал активно работать.

27 декабря 2024 года его сердце остановилось. Врачи смогли запустить его снова, но мозг пострадал. С тех пор Кеосаян без сознания.

Супруга не теряет надежды. Каждый день она приходит в больницу, разговаривает с мужем. Маргарита верит в силу молитв и просит поддержки у всех, кому дорог Тигран.

«Когда молятся многие, Господь творит чудеса», — говорит Симоньян.

Тысячи людей по всей стране следят за новостями о здоровье режиссёра. В январе 2025 года Владимир Путин присвоил ему звание Заслуженного артиста России. Это стало признанием его вклада в культуру.

Кеосаян снял более 40 фильмов. Среди них — «Бедная Саша», «Ландыш серебристый». Он вёл популярные телепрограммы. Его знают как яркого и остроумного человека.

Сейчас вся семья молится за его выздоровление. Бывшая жена Алёна Хмельницкая тоже поддерживает Тиграна.

Врачи используют самые современные методы лечения. Но подчёркивают — путь к восстановлению будет долгим. Главное сейчас — стабильность и эти небольшие признаки улучшения.

Миллионы людей ждут, когда Кеосаян проснётся. Его история стала символом надежды. Многие верят — чудо возможно.

Ранее Сиб.фм рассказывал о состоянии здоровья Кеосаяна подробнее.