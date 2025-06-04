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04 июня, 13:43
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«Украл, выпил, в тюрьму». Житель Новосибирска вышел из тюрьмы и тут же попал обратно

Фото: МВД

В мае жители села Новолуговое в Новосибирской области неоднократно обращались в полицию. Они сообщали о кражах денег, ноутбуков и других вещей из домов. Также поступали заявления о хищениях из автомобилей.

Полиция установила, что все преступления совершены ночью. Мужчина взламывал двери, пока хозяева спали. Камеры видеонаблюдения зафиксировали подозреваемого.

Свидетели помогли полицейским найти часть украденного. Велосипед из Новолугового обнаружили в Первомайском районе. Другие вещи нашли в ломбарде Ленинского района.

Оперативники вычислили подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчина. Он вышел из тюрьмы 19 мая, а уже 20 мая снова начал воровать.

Бездомного мужчина задержали в съёмной квартире. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Суд отправил его под стражу.

Сейчас полиция проверяет, не связан ли задержанный с другими кражами в области.

Ранее Сиб.фм рассказывал о студентке из Новосибирска, которая продает девственность за 15 млн. рублей.

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Рафаэль Адам
Журналист

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