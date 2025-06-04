В Бердске Новосибирской области начали ремонт дороги до поселка Новый

Власти приняли решение отремонтировать дорогу до поселка Новый.

В Бердске Новосибирской области продолжается ремонт улично-дорожной сети. На прошлой неделе в городе обновили более 8,1 тысячи квадратных метров асфальта. Сейчас дорожники приступили к ремонту дороги, ведущей от микрорайона «Сибиряк» до поселка Новый — её состояние вызывало недовольство у местных жителей, в том числе маломобильных пациентов расположенного рядом пансионата.

Также в городе планируют благоустроить тротуары. В ближайшее время работы начнутся на улице Комсомольской, а на следующей неделе — на улице Нахимова, где тротуар особенно необходим учащимся школы №8. Об этом рассказал глава Бердска Семен Лапицкий в своем Telegram-канале.

Напомним, что в Новосибирской области объявили штормовое предупреждение из-за жары до +33 °C