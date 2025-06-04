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проиcшествия

В Новосибирске инструктор спортцентра пойдет под суд за жестокое избиение детей

Фото: Сиб.фм

Перед судом предстанет инструктор спортивного центра Новосибирска за истязание своих воспитанников.

В Новосибирске перед судом предстанет инструктор частного спортивного центра. Его обвиняют в истязании воспитанников (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ).

По данным следствия, с ноября 2023 года по март 2024 года во время тренировок мужчина систематически бил детей деревянными палками и неустановленным предметом по голове. Пострадавшие испытывали физическую боль и психологическое давление. В результате их родители обратились за медицинской помощью.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело направлено в Бердский городской суд. Об этом передали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, что священник Дмитрий Бабкин погиб в ДТП на трассе под Новосибирском

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Валерия Митрохина
Журналист

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