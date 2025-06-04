В Новосибирске отмечено превышение допустимых норм концентрации по четырем видам загрязнителей воздуха

По информации Западно-Сибирского УГМС, в пяти городских районах – Заельцовском, Кировском, Дзержинском, Центральном и Железнодорожном – зафиксированы случаи превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) таких веществ, как формальдегид, фенол, аммиак и сажа (углерод-содержащие аэрозоли).

Согласно данным ведомства, концентрация сажи достигала 1,2 ПДК, формальдегида – 1,2 ПДК, фенола – 2,1 ПДК, аммиака – 1,1 ПДК. Эти превышения зарегистрированы в вышеуказанных районах города.

Формальдегид – это бесцветный газ с резким запахом, представляющий опасность для здоровья в больших концентрациях. Его вдыхание может привести к острому бронхиту, отеку легких, конъюнктивиту, головокружению и судорогам. Фенол, относящийся ко второму классу опасности, является токсичным веществом. Превышение его ПДК в воздухе вызывает у людей головокружение, рвоту и общее недомогание.

Для Новосибирска характерна проблема загрязнения воздуха, в частности, превышение ПДК таких веществ, как фтористый водород, формальдегид и пыль. В городе регулярно объявляется режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба".