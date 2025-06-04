В Новосибирске приступили к ремонту дорог на улице Объединения и Богдана Хмельницкого

В Новосибирске в этом году отремонтируют две ключевые улицы Калининского района – Объединения и Богдана Хмельницкого. Как отметил мэр Максим Кудрявцев, в этом строительном сезоне приоритет отдаётся крупным участкам дорог.

«В этом году на ремонт городских дорог и тротуаров предусмотрено 2,5 млрд рублей. На первом этапе было выделено 1,5 млрд рублей: контракты давно отыграны, и на объекты уже вышли подрядчики. Ещё на 1 млрд рублей контракты будут заключены до конца июня. В этом сезоне мы приступили и к системному ремонту тротуаров. В программу вошли также школьные и туристические маршруты – всего более 100 объектов. На их ремонт мы предусмотрели более 300 млн рублей, – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев. – В этом году ремонтируем крупные участки дорог, в их числе около полутора километров улицы Объединения. На обустройство её проезжей части выделено 92 млн рублей. По контракту срок окончания работ намечен на сентябрь, но подрядчик планирует закончить намного быстрее – предположительно, в начале июля».

Улица Объединения ремонтируется от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Курчатова. Площадь участка – более 23 тыс. кв. м, протяжённость 1,55 км. Подрядная организация – ООО «Дорсиб плюс». Работы выполняет ООО «Автодорремонт Техно». Рабочие вышли на объект 5 мая.

На сегодня выполнена фрезеровка старого дорожного покрытия, уложен нижний, выравнивающий слой асфальта, нанесена временная разметка.

«При обследовании данного участка дороги выявилось, что у нас дождеприёмники в не очень хорошем состоянии, требуется ремонт порядка 30 штук. Это работа трудоёмкая, на неё потребуется время. После того, как мы её выполним, приступим к укладке верхнего слоя асфальта, чтобы сделать его без стыков», – сообщил директор МКУ «Управление дорожного строительства» Александр Губин, уточнив, что работы идут по графику.

После укладки верхнего слоя рабочие приступят к обустройству примыканий вокруг смотровых и дождеприёмных колодцев.

«В прошлом году мы взяли хорошую практику выводить на один уровень с дорожным полотном крышки колодцев. Во-первых, выступающий люк – это дискомфорт для водителей и создание опасной ситуации на дороге. Поэтому в этом году будем отслеживать, чтобы при производстве работ у нас горловины колодцев шли в один уровень с полотном дороги», – отметил мэр Максим Кудрявцев.

В этом сезоне также планируется обновить улицу Богдана Хмельницкого. «На прошлой неделе размещены два лота на торги, один из лотов – ремонт ул. Богдана Хмельницкого на участке от ул. Тайгинской до ул. Новая Заря (около 3 км). Завершение торгов планируем на начало июня, заключение контракта и выход на объекты ожидаем в июле», – пояснил Александр Губин.

На всех этапах дорожного ремонта осуществляется строительный контроль как собственными силами МКУ «УДС», так и сторонними организациями. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 4 года.